Laatste mathematische kans nu ook weg: Thierry Neuville botst op betonblok en moet opgeven

Het is een kampioenschapseinde in mineur geworden voor Thierry Neuville. Het WK Rally wordt beslist in de laatste manche in Monza. Daar heeft Neuville echter de strijd moeten staken. Contact met een betonblok maakte vroegtijdig een einde aan zijn wedstrijd.

Nochtans kende Neuville donderdag een prima eerste dag, met een tweede plaats na de openingsrit met amper een halve seconde achterstand op Ogier. Na een slipper was Neuville vrijdag al weggezakt naar de negende plaats. NOG TEVERGEEFS GEPROBEERD Dat beloofde al niet veel goeds en het werd nog erger. In één van de vele chicanes kwam Neuville in aanraking met een betonblok. Het was dan hopen dat de schade nog zou meevallen. Neuville reed eerst nog wel verder, maar moest later alsnog opgeven. Onze landgenoot had nog slechts een waterkansje om wereldkampoien te worden, maar mathematisch kon het wel nog. Dat is na deze exit dus niet meer het geval. Voorlopige leider in de Rally van Monza is de Fin Lappi, voor Sordo en Mikkelsen.