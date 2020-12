George Russell mag al wat dromen en is opnieuw de snelste, ook Verstappen heeft weer zelfde positie beet

Nadat George Russel in de eerste vrije training de snelste tijd had neergezet, waren ook in de tweede sessie alle ogen op hem gericht. De Brit stelde niet teleur en was ook deze keer de rapste. Ongetwijfeld droomt de 20-jarige rijder al van evenveel succes in de kwalificatie en in de race.

De tweede oefensessie verliep niet perfect voor Sebastian Vettel, die met zijn Ferrari een paar keer aan het spinnen ging. Nog kopzorgen bij Ferrari: aan de wagen van Leclerc moest wat gesleuteld worden. Bij Red Bull kloeg Verstappen dan weer over onderstuur. GEEN TOPDAG VOOR BOTTAS In het Mercedes-kamp werkte Valtteri Bottas geen al te snel rondje af. George Russell daarentegen toonde prima te kunnen presteren op de harde band. Met een tijd van 54.713 had hij ook in deze oefensessie alweer uitzicht op de beste tijd. De tijd van Russell werd inderdaad niet meer geklopt. Wel eindigde Max Verstappen ondanks zijn beklag nog behoorlijk dicht, op een tiende van een seconde. Ongeveer een even groot verschil als in de eerste vrije training. De derde tijd was nu voor Sergio Pérez, Ocon sloot de top vier af.