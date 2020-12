Vandoorne toont zich weer van brave kant maar geeft ontgoocheling toe: "Dit doet pijn"

Stoffel Vandoorne heeft gereageerd op de beslissing van Mercedes om niet hem maar George Russel de met corona besmette Lewis Hamilton te vervangen in de GP van Sakhir. Vandoorne heeft de stempel nogal braaf te zijn en dat blijkt nu ook weer. Al geeft hij wel zijn ontgoocheling toe.

Vandoorne is de eerste reserverijder bij Mercedes en dan stelt het team nog een rijder die tijdens dit kampioenschap uitkomt voor een ander team aan om Hamilton te vervangen. Een ander zou er al eens zwaar op tafel voor kloppen. Vandoorne niet.

"Ik respecteer de keuze om George Russell in de wagen te zetten. Hij is één van de beste rijders geweest en verdient deze kans volledig", zegt Vandoorne. "Ik wens Lewis Hamilton een spoedig herstel en hoop dat hij snel weer in de wagen kan plaatsnemen."

Uiteraard kan het niet anders dan dat Vandoorne teleurgesteld is en dat geeft hij ook toe. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat ik de kans niet krijg om voor Mercedes te rijden dit weekend. Na doorheen het jaar naar alle F1-races te gaan aan fysieke training en engagement ten opzichte van het programma... Dit doet pijn! Het zijn momenten als dit die mijn drive nog groter maken."