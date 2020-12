Thierry Neuville volgt na openingsrit als tweede in Rally van Monza

Het WK Rally nadert zijn ontknoping en Thierry Neuville wil nog eens alles uit de kast halen. Dat heeft hij alvast gedaan op de eerste dag van de Rally van Monza. Aan het einde van die dag bekleedt onze landgenoot de tweede plaats.

In de shakedown op de besneeuwde wegen van Monza was Neuville de beste, maar dat is zoals steeds een opwarmertje voor de rest van de Rally. Ook in de eerste klassementsrit bleek Neuville prima in vorm. Sébastien Ogier reed wel meteen in het offensief en dat leverde de Fransman de voorlopige leidersplaats op.

TÄNAK EN EVANS SLUITEN TOP VIER AF

Het verschil tussen Ogier en Neuville na dag één is wel slechts een halve seconde. Huidig wereldkampioen Ott Tänak volgt op een derde plaats op 2 seconden. De verrassende WK-leider Elfyn Evans is vierde, op 2,7 seconden van Ogier.

Gezien de beperkte tijdsverschillen is alles dus nog mogelijk in deze Rally van Monza. Met vijf ritten vrijdag en zeven ritten zaterdag zal het klassement wel snel door mekaar geschud worden.