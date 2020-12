Ook ex-wereldkampioen heeft wel zin in om Hamilton te vervangen: Mercedes doet mee aan de grap

Er wordt heel wat gespeculeerd over wie Hamilton zal vervangen bij Mercedes in de GP van Sakhir. Wellicht gaat het tussen onze Stoffel Vandoorne en George Russell. Bij wijze van grap stelde Jenson Button ook nog wel zijn kandidatuur.

Button is natuurlijk niet de eerste de beste, want de Brit werd in 2009 wereldkampioen in de Formule 1. Hij herinnert Mercedes eraan op Twitter hem niet te vergeten wanneer ze de kandidaat-vervangers van Hamilton overlopen. "Ik beloof dat ik niet zal plassen in het zitje van Lewis Hamilton", voegt Button er nog aan toe.

De reactie van Mercedes was al even gevat. Het Duitse merk doet het uitschijnen alsof de telefoon van sterke man Toto Wolff niet stilstaat en hij constant opgebeld wordt door Jenson Button. Die laatste moet er zelf alvast enorm om lachen.

Afwachten op wie de keuze valt. Wellicht zal de rijder voor wie Mercedes kiest vandaag op de hoogte gesteld worden, zodat deze voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de GP van komend weekend.