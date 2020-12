OFFICIEEL: Mick Schumacher krijgt in 2021 zijn kans in de Formule 1

Het was enkel nog wachten op de bevestiginig van zijn nieuwe werkgever en die is er nu gekomen. Mick Schumacher zal in 2021 één van de vaste rijders zijn bij het Amerikaanse team Haas. De zoon van Michael en neef van Ralf Schumacher mag dus zijn droom proberen waar te maken in de koningsklasse van de autosport.

De 21-jarige Schumacher reed tot ook al in de Italiaanse F4, de ADAC Formule 4, de Formule 3 en de Formule 2. In dat laatste kampioenschap staat hij dit jaar aan de leiding, met nog slechts één race voor de boeg. Met een titel de komst naar de F1 inluiden zou onderstrepen dat Mick Schumacher dit aan zijn eigen kwaliteiten te danken heeft.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk