Drie dagen na horrorcrash mag Grosjean het ziekenhuis verlaten

Romain Grosjean prees zich gelukkig dat hij 'maar' wat schrammen en brandwonden had opgelopen tijdens zijn schrikwekkende crash tijdens de Grote Prijs van Bahrein. De Fransman werd in het ziekenhuis opgenomen en is na drie nachten al ontslagen.

Hij zal de komende dagen nog in Bahrein blijven om zijn brandwonden te laten verzorgen.

Some great news to brighten up your Wednesday 👀@RGrosjean has been released from hospital in Bahrain 😌#F1 https://t.co/m1QATOwiaT