BREAKING: Stoffel Vandoorne zal niet in Mercedes zitten in Grote Prijs van Sakhir in Formule 1

Het is dan toch niet Stoffel Vandoorne die de met corona besmette Lewis Hamilton in Sakhir zal vervangen. Na de positieve test van de zevenvoudig wereldkampioen lag Vandoorne met Russell in balans om het vrijgekomen zitje in te nemen. Mercedes heeft voor Russell gekozen.

De Formule 1 heeft aangekondigd dat George Russell in de plaats van Lewis Hamilton voor Mercedes zal racen komend weekend. Russell werd dit en vorig seizoen door Mercedes al bij Williams gestald als vaste rijder. De jonge Brit zal nu voor het eerst ook echt namens Mercedes in actie komen in een Grote Prijs in de Formule 1. Het beste resultaat van de 22-jarige Russell in de bescheiden Williams tot dusver was een elfde plaats. In de Mercedes doet hij mogelijk dit weekend mee voor de prijzen. Jack Aitken zal nu de plek van Russell bij Williams innemen. Jammer genoeg komt het zo dus niet tot een terugkeer van Stoffel Vandoorne in de Formule 1. Tenminste niet tijdens de race van een GP. Vandoorne is wel reserverijder bij Mercedes, maar voor het vervangen van Hamilton was hij dus geen eerste keuze. De laatste F1-race van Vandoorne dateert van 25 november 2018 bij McLaren.