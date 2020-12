Wordt Stoffel Vandoorne de vervanger van Lewis Hamilton? "Gewoon aan het stretchen"

Opvallend nieuws deze ochtend uit de Formule 1. Lewis Hamilton zal namelijk niet kunnen deelnemen aan de GP van Sakhir omdat hij besmet is met het coronavirus. De kans bestaat dat Stoffel Vandoorne zijn rol zal overnemen.

Krijgt Stoffel Vandoorne komend weekend nog eens een kans in de Formule 1? De kans is bestaande, want hij is één van de mogelijke vervangers van Lewis Hamilton. De Brit is besmet met het coronavirus.

Stoffel Vandoorne is namelijk één van de reserverijders van Mercedes, maar ook de Mexicaan Esteban Gutiérrez maakt kans om Lewis Hamilton te vervangen. Op Twitter schreef Vandoorne al een mysterieuze tekst. "Gewoon aan het stretchen, wat is er aan de hand?", aldus onze landgenoot.