Lewis Hamilton na positieve coronatest: "Enorm jammer dat ik komend weekend niet kan racen"

Lewis Hamilton is er komend weekend niet bij op de GP van Sakhir. De Brit, die al zeker is van de F1-titel, kreeg deze week milde symptomen van het coronavirus en zijn coronatest was positief.

Lewis Hamilton gaf meer uitleg in een tekst op Twitter. "Ik vind het enorm jammer dat ik komend weekend niet kan racen. Vorige week had ik drie negatieve testen, maar gisteren had ik milde symptomen, dus wilde ik een nieuwe test. Deze was positief", aldus de Brit.

"Ik ben onmiddelijk in zelfisolatie gegaan voor 10 dagen. Het is jammer dat ik niet kan racen, maar ik moet het protocol volgen. Ik ben blij dat ik slechts milde symptomen heb en ik zal mijn best doen om fit te blijven. Het zijn moeilijke tijden, dus we moeten voor onszelf en voor elkaar zorgen", schreef Hamilton.