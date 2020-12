Lewis Hamilton komt terug op crash Grosjean: "Het helpt dat we weten dat jullie er zijn als er iets met ons zou gebeuren"

Lewis Hamilton had al gereageerd op de crash, maar nu komt de Brit nog even terug op Twitter. "Iedereen van ons had dit kunnen zijn, maar de kracht die hij toonde is geweldig om te zien", aldus Hamilton.

"Ik wil de marshals en het medische team bedanken om er te zijn en Romain zonder aarzeling te helpen. Het helpt dat we weten dat jullie er zijn als er iets met ons zou gebeuren", schreef de Britse F1-kampioen.

This could have been any one of us sitting in hospital but the strength he’s shown is amazing to see. I’d like to thank our marshals and medical team for being on the scene and tending to Romain without hesitation. Knowing that you’re there to pick us up when we fall is helpful. pic.twitter.com/MHoUlQf3Ix