Jonge Rus maakt volgend seizoen zijn debuut in de Formule 1

Er zal volgend seizoen een nieuwe coureur aan het werk zijn in de Formule 1. De jonge Rus Nikita Mazepin gaat namelijk bij Haas aan de slag. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zullen daar vertrekken.

Er zijn bij Haas heel wat veranderingen op til voor volgend seizoen. Romain Grosjean, het voorbije weekend nog in een zware crash, en Kevin Magnussen zullen namelijk vertrekken bij de renstal. Ze hebben echter al twee vervangers op het oog.

Eén nieuwe coureur is zelfs al officieel, want de 21-jarige Rus Nikita Mazepin zal zijn debuut maken in de Formule 1. Volgens Sporza zou ook Mick Schumacher genoemd worden, maar dat is nog niet officieel.