Geen GP van Sakhir voor Lewis Hamilton: Brit heeft positief getest op het coronavirus

Slecht nieuws voor Lewis Hamilton. De Brit zal niet kunnen deelnemen aan de GP van Sakhir, want hij is besmet met het coronavirus. Zijn ploeg heeft het nieuws laten weten op sociale media.

Lewis Hamilton won het voorbije weekend nog wel de GP van Bahrein, maar in de GP van Sakhir zal de Brit van Mercedes niet te zien zijn. Hamilton, die al zeker is van de F1-titel, heeft positief getest op het coronavirus.

Mercedes heeft laten weten dat Hamilton de voorbije week drie keer negatief had getest, maar in Bahrein met iemand in contact is gekomen met Corona. Hamilton zou lichte symptomen hebben en zijn nieuwe coronatest was positief.