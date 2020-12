Vervanger van onfortuinlijke Romain Grosjean aangeduid voor volgende Grote Prijs

De hele sportwereld is opgelucht dat Romain Grosjean zijn vreselijke crash in Bahrein overleefd heeft. Grosjean kan zich nu richten op zijn herstel, want komend weekend kan hij nog niet in actie komen. In de voorlaatste race van het kampioenschap neemt een andere piloot zijn plaats in.

Die F1-piloot is Pietro Fittipaldi, de Braziliaanse reserverijder van Haas. Dat heeft het Amerikaanse team bekendgemaakt. Grosjean herstelt in het ziekenhuis nog van zijn brandwonden en komend weekend zal er op het Bahreinse circuit in Sakhir reeds opnieuw geracet worden. Die Grote Prijs Sakhir, de voorlaatste GP van het seizoen overigens, komt zeker nog te vroeg voor Grosjean. Logisch dus dat Fittipaldi als reserverijder bij Haas de kans krijgt om in zijn plaats te rijden. Of dat ook het geval zal zijn op 13 december in de Abu Dhabi GP, de laatste race van het seizoen, is nog onzeker.