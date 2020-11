🎥 Lang leve de halo en nog lessen te trekken hoe om te gaan met zware incidenten als dat van Grosjean

Moeilijk te geloven, maar ooit was dit de Formule 1-bolide van Sébastien Grosjean. Hoe alles in vuur en vlam stond: het was niet voor gevoelige kijkers. Welke conclusies vallen er na deze horrorcrash te trekken? Een aantal, maar voornamelijk: lang leve de halo.

Het was onwaarschijnlijk hoe Sébastien Grosjean alsnog levend door de vlammenzee stapte, terwijl zijn wagen veranderd was in verschillende wrakstukken. Later beweerde de Fransman het zelf vanuit het ziekenhuis en ook quasi alle kenners zijn het er over eens: de halo heeft zijn leven gered.

Het verplichte gebruik van de halo werd in de Formule 1 in het begin van het jaar 2018 ingevoerd door de FIA., nadat er al testen werden gedaan in 2016 en 2017. Die moet de rijders beter beschermen tegen rondvliegende onderdelen en zou het gewicht van liefst vijftien F1-bolides moeten kunnen opvangen. Aanvankelijk werd het eerder gezien als een onding dat niet paste bij de F1.

Het zou ingaan tegen de essentie van het racen en visueel werd het zicht van de kijker die de F1-helden wilde herkennen belemmerd. De halo zou echter al zijn waarde bewijzen bij een crash van Charles Leclerc op Spa-Francorchamps. Ook in de Formule 2 en 3 heeft de halo al zijn dienst bewezen. Na het incident met Grosjean zal wellicht niemand ooit nog twijfelen aan het nut van de halo.

PLUIM VOOR INVESTEREN IN VEILIGHEID

Een pluim dus voor de Formule 1 om te investeren in de veiligheid van de rijders. Wel zijn er nog altijd dingen die beter kunnen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan als het tot zo'n zware crash komt als voorbije zondag. Het gaat dan niet enkel over de Formule 1 op zich, maar ook alles errond.

HOLLWOOD-SPEKTAKEL

Daniel Ricciardo klaagde bijvoorbeeld aan dat er veel te veel herhalingen getoond werden van de wagen van Grosjean die in de vangrails vloog. Hij zag er een Hollywood-spektakel in en vond het een gebrek aan respect voor de familie van Grosjean. Daar valt iets voor te zeggen. Dat na de race in Bahrein ook nog een groots vuurwerk werd afgestoken, was evenzeer ongepast. Er viel immers niet veel te vieren.

Dat in zo'n geval niet altijd adequaat gereageerd wordt, komt ook omdat zulke horrormomenten weinig voorkomen en daar kunnen we dan weer enkel blij om zijn. De commentaren van alle F1-piloten op de teamradio's wijzen er op hoe groot de schok was. Laten we alvast duimen dat er weer een hele lange periode volgt vooraleer we opnieuw zoiets moeten aanschouwen. Liefst van al doen we dat nooit meer.