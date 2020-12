🎥 Romain Grosjean geeft update vanuit het ziekenhuis: "Bedankt voor de steun"

De GP van Bahrein stond in het teken van de zware crash van Romain Grosjean. De Fransman ging in het begin van de wedstrijd na een tik op volle snelheid tegen de vangrail en daarbij is zijn wagen ontploft.

Het leek een eeuwigheid te duren, maar na enkele seconden kwam Grosjean toch uit zijn auto gesprongen. De schade lijkt, buiten wat brandwonden, mee te vallen bij de Fransman. Hij gaf een update via Instagram. "Ik ga waarschijnlijk niet op alle berichten kunnen antwoorden. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en ook bedankt aan de FIA en de medische crew om voor mij te zorgen. Hopelijk kan ik jullie allemaal snel terugzien", schreef Grosjean.