"Horrorcrash Romain Grosjean bewijst dat alle veiligheidsnormen werken en nodig zijn"

Het toont alleszins hoe goed de strenge veiligheidsmaatregelen zijn voor de Formule 1. De lelijke halo voor de ogen van de rijder, de brandwerende pakken, de riem, de werking van de marshalls...

Dat beseffen ze nu ook in de F1-wereld zelf. Tijdens de rode vlag tweette ex-wereldkampioen Nico Rosberg al zijn dankbetuigingen voor de autofederatie FIA om de F1 zo veilig mogelijk te maken.

Thank you @fia for the safety standards on the F1 cars. And thanks god for that miracle. All the best @RGrosjean for a hopefully quick recovery! https://t.co/rHxUcvKMf4

Ook Lewis Hamilton kwam al met een boodschap terwijl hij aan het wachten was tot het circuit weer opgekuist was. "Ik ben heel blij dat Romain veilig is. Het risico dat we nemen is geen grap en ik ben de FIA heel dankbaar voor de belangrijke veiligheidsnormen waardoor Grosjean hiervan is kunnen wegwandelen", klinkt het bij de wereldkampioen.

I'm so grateful Romain is safe. Wow... the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we've taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN