🎥 Drama in bocht 2! Grosjean crasht, auto verandert in vuurbal maar Fransman komt er toch nog uit

Na twee bochten werd de GP van Bahrein stopgezet door een rode vlag. De Haas van Romain Grosjean kwam hard in aanraking met de muur. Zo hard dat de bolide even veranderde in een vuurbal.

De mensen in de pitstraat hielden hun adem in. Er waren ook geen beelden meer van de toestand van Grosjean. Het is de gewoonte dat er pas opnieuw beelden zouden komen als er een bevestiging is over de toestand van de rijder.

Wanneer alle bolides opnieuw in de pit staan, krijgen we dan toch een beeld te zien van Grosjean die in de Safety Car zit.

Door een snelle interventie van de veiligheidsmensen wordt er veel erger voorkomen, dat is duidelijk. De wagen van Grosjean is helemaal in twee stukken. Helemaal ongeschonden komt Grosjean niet uit de crash, hij moet ondersteund worden door enkele stewards en wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.

Boaaaah, wat een beeld. Zelden gezien. Dit steekt zelfs de pitbrand van Jos op Hockenheim in 1994 naar de kroon. Man, wat een waan-zinnig ongeluk. Applaus nu ook van de kant, waaronder Magnussen. #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/Nd5txtBQA4 — Djeekop der Dichter ★ (@djeekopdicht) November 29, 2020