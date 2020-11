Verstappen vertrekt zondag achter Mercedes, maar moet niet wanhopen

Ook in Bahrain stond er tijdens de kwalificaties geen maat op Mercedes. Hamilton verzekerde zich in Turkije van zijn zevende wereldtitel maar doet het niet rustig aan. De Brit start zondag vanop pole positie, voor zijn ploegmaat Bottas. Op plek drie staat Max Verstappen.

Maar Verstappen moet niet wanhopen, hij maakt weldegelijk kans om het Mercedes lastig te maken zondag. Om te beginnen zal hij vertrekken vanop de 'propere kant' wan het wegdek. Als je start vanop een oneven startpositie in Bahrain, is de weg minder vuil en heb je dus meer tractie bij het starten. Bottas zal zo snel mogelijk richting Verstappen duiken om de Nederlander voor te blijven.

Bovendien valt het verschil in snelheid nog relatief mee tussen Mercedes en Verstappen. Eerder dit jaar was dat af en toe zelfs een seconde, nu moest Verstappen tijdens de kwalificatie zo'n 0,4 seconde prijsgeven op Hamilton en ongeveer de helft op Bottas.

De Ferrari's van Leclerc en Vettel haalden het net niet tot in de top 10, Albon wist zich ditmaal wel achter zijn ploegmaat op P4 te zetten. Verder valt het ook wel op hoe goed Sergio Perez is in vergelijking met teamgenoot Lance Stroll die op plek 13 staat.