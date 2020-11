Verstappen tevreden met 3e plaats in kwalificatie: "Ik zal proberen om zo dicht mogelijk bij de twee Mercedes-bolides te blijven"

Zoals vaak dit seizoen moest Max Verstappen tevreden zijn met een derde plaats na de kwalificaties, achter de Mercedes-wagens van Hamilton en Bottas. Toch was Verstappen relatief tevreden.

"Het was een degelijke kwalificatiesessie", klinkt het bij Verstappen meteen na Q3. "We zullen zien hoe het loopt morgen want het circuit is verraderlijk voor de banden. Ik hoop vooral dat het een spannende race wordt zondag."

Vanaf de eerste seconde zal Verstappen druk moeten zetten op Bottas, vooral ook omdat de Fin een slechter wegdek voor zich krijgt vanop P2. "Ik zal vanaf de start proberen om zo dicht mogelijk bij de Mercedes-bolides te blijven", besluit Verstappen strijdvaardig.