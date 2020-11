Nog 4 teams in de running voor derde plaats in het constructeurskampioenschap

Lewis Hamilton is wereldkampioen en Mercedes wint de strijd onder de constructeurs, dat is zeker. Maar achter Mercedes (en Verstappen) is het een spannende strijd voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Want slechts 4 teams staan op 24 punten van elkaar in de strijd voor de derde plaats. 24 punten lijkt relatief veel, maar niet als je er op één weekend bijna 50 kan pakken als je één en twee wordt. Zo ziet de stand eruit met nog 3 races te gaan: 3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130 Ongelijkheid rijders Ferrari staat laatste van die vier ploegen en dat is vooral omdat Vettel nog maar 33 punten verzameld heeft Charles Leclerc doet het met een 5e plaats in het coureurskampioenschap en 97 punten zeker niet slecht in de Ferrari. Hetzelfde verhaal bij Racing Point en Renault. Perez staat op de 4e plaats, achter Max Verstappen. ZIjn ploegmaat Stroll pas op plaats 11 met de helft van de punten van Perez. Bij Renault veroverde Ricciardo al tweemaal een podiumplek wat hem 96 punten opleverde terwijl Ocon met 40 punten wat achterop hinkt. Norris en Sainz houden elkaar mooi in evenwicht bij McLaren. De Spanjaard heeft één puntje meer dan zijn Britse teamgenoot. Verandering in top 3? Eerste keer sinds 2015 De laatste keer dat Mercedes de titel niet pakte bij de constructeurs was in 2013, toen werd Vetel wereldkampioen en verzamelde Red Bull de meeste punten. Sinds 2016 zijn het altijd dezelfde drie teams in de top drie: Mercedes, Red Bull en Ferrari. Nu kan daar dus verandering in komen. Die derde plaats is niet alleen heel prestigieus maar zorgt er ook voor dat het team extra miljoenen op de bankrekening mag bijschrijven. Met de nakende reglementswijzigingen toch geen onbelangrijk detail, al zijn de budgetten wel geplafonneerd.