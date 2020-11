Hamilton ook de snelste in tweede oefensessie die tweemaal onderbroken werd door een rode vlag

Dit weekend staat de GP van Bahrein op het programma in de F1. Tijdens de eeste twee oefensessies stond er alvast geen maat op Lewis Hamilton.

Al krijgt de kersverste wereldkampioen tijdens de tweede oefensessie wel concurrentie van Max Verstappen. Bottas volgt op een haar van Verstappen op plaats 3.

Ook beide Racing Points doen het niet slecht met Perez en Stroll op plaatsen 4 en 8. Alpha Tauri lijkt ook heel snel in de woestijn.

Tweemaal rode vlag

De sessie werd tweemaal stopgezet met een rode vlag. De eerste keer omdat Alex Albon de controle over zijn wagen verloor en in de muur crashte. De Thai kwam met de schrik vrij maar de auto was klaar voor de schroothoop.

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 - bringing out the red flags in Bahrain 💥 😮#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

De tweede keer werd de sessie stilgelegd omdat er een hond op het circuit liep. Eerder dit seizoen gebeurde dat al eens in Turkije.