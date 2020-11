Max Verstappen tevreden over eerste oefensessies: "Goede start van het weekend"

Max Verstappen is tevreden over de eerste oefensessies op de GP van Bahrein. In de eerste oefensessie werd hij nog zesde, maar in de tweede oefensessie deed de Nederlander het een stuk beter en werd hij tweede.

"Over het algemeen was het een positieve vrijdag. Er zijn een paar dingen waar we naar moeten kijken en er zijn dingen waar we uit moeten leren, maar het was een goede start van het weekend", schreef Verstappen op Twitter.

In general we had a positive Friday. Of course there are a few things to look into and there are still some bits to learn and to improve, but we had a decent start of the weekend #KeepPushing #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/IkrTA5RDq3