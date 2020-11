Lewis Hamilton, al zeker van de F1-titel, rijdt snelste tijd in eerste oefensessie Bahrein

Lewis Hamilton heeft in Bahrein de snelste tijd neergezet in de eerste oefensessie. De Brit, die al zeker is van de F1-titel, was sneller dan ploegmaat Valtteri Bottas. Sergio Pérez van Racing Point reed de derde tijd.

Lewis Hamilton heeft in de GP van Turkije zijn wereldtitel al binnengehaald, maar hij gaat gewoon op zijn elan verder. Hij heeft namelijk de snelste tijd gereden in de eerste oefensessie van de GP van Bahrein. Hamilton haalde het voor zijn ploegmaat Bottas. Sergio Pérez van Racing Point reed de derde snelste tijd. Verstappen werd zesde en ook bij Ferrari zullen ze in het volgende oefensessies beter moeten doen, want Leclerc en Vettel eindigden op de elfde en twaalfde plaats.