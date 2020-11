Ex-F1-coureur wil in de toekomst met eigen ploeg deelnemen aan de 24 uur van Le Mans

Jenson Button wil in de toekomst graag met zijn eigen ploeg, Jenson Team Rocket RJN, deelnemen aan de prestigieuze 24 uur van Le Mans. De Brit was 17 jaar aan de slag in de Formule 1 en ging daarna in de Super GT aan de slag.

Jenson Team Rocket RJN is een ploeg waar Jenson Button mee de eigenaar van is. Hij rijdt ook zelf voor de ploeg en zijn droom is om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij vertelde het bij Autosport.com. De ondertussen 40-jarige Button legt wel uit dat het dan niet te lang meer mag duren. "De droom is om met deze ploeg deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Misschien ben ik te oud dan. Ik zal moeten afwachten. Ik voel mij nog maar 20 jaar oud en de reacties zijn er nog steeds. Er zijn al een paar rimpels, maar dat maakt niet uit als je in een racewagen rijdt", aldus Button.