Ook in coronatijden gaat de Dakar door: nieuwe editie, met vijf Belgen aan de start bij de wagens, is voorgesteld

Corona heeft al tot de afgelasting van verschillende events geleid, maar de Dakar blijft overeind. De 43ste editie gaat wel degelijk door en vat aan in januari 2021. Vijf Belgen starten bij de wagens en hopen hun mannetje te staan in de moeder der rally's.

Via een onlinepresentatie vanuit Frankrijk en Saoedi-Arabië is de nieuwe Dakarrally voorgesteld. Deze zal opnieuw volledig plaatsvinden in Saoedi-Arabië. Dat was vorig jaar ook al zo. Voor organisator ASO is het al een succes dat de Dakar kan doorgaan te midden alle zorgen om corona.

TWAALF ETAPPES

Op zondag 3 januari gaat de rally van start. Het einde van de Dakar is voorzien voor 15 januari. Er zullen twaalf etappes gereden worden en 7 646 kilometer afgelegd. Voor het eerst zal er ook een Dakar gehouden worden voor voertuigen ouder dan het bouwjaar 2000.

Ook de motors trekken opnieuw de woestijn in. De meeste aandacht zal zoals steeds naar de moderne wagens gaan. Daar zijn er vijf Belgische deelnemers, met Tom Colsoul als wellicht bekendste naam.