Hamilton mag dankzij zijn weg naar de top nu ook dromen van ridderschap: "Ik wist lang niet wat te doen met mijn talent"

Lewis Hamilton kennen we anno 2020 als de zevenvoudig en dominante Formule 1-kampioen. Ook hij heeft er hard voor moeten knokken om te kunnen staan waar hij nu staat. Dat wil de rijder van Mercedes in een mededeling duidelijk maken.

Door altijd maar weer een beetje beter te worden is hij nu op zijn wellicht beste niveau ooit gekomen. "Mensen denken dat het makkelijk is voor mij, maar ik kan je zeggen dat het absoluut niet het geval is. Het heeft heel veel tijd gevraagd om zo goed te worden als ik nu ben", zegt Lewis Hamilton.

COMMUNICATIE

Potentieel omzetten in kwaliteit is lang geen sinecure. "Het talent had ik volgens mij altijd, maar ik heb er lang mee geknoeid terwijl ik niet wist wat ermee te doen. Elk jaar schrijf ik op wat niet goed was, en dat zijn veel dingen. Communiceren bijvoorbeeld, daar ben ik niet altijd goed in."

Als je zo geweldig met de wagen kan rijden, maakt dat wel veel goed. In het Verenigd Koninkrijk speculeren ze of Hamilton na zijn zevende wereldtitel al dan niet tot ridder geslagen zal worden. Toptennisser Andy Murray, zelf tot ridder geslagen in 2017, heeft alvast publiekelijk verklaard dat Hamilton dat zeker zou verdienen.