Formule 2-titel en overstap naar F1 lonken voor een Schumacher: "Natuurlijk gebruik ik tips van mijn vader"

Krijgen we opnieuw een Schumacher in de Formule 1? Die kans neemt steeds toe. Meer dan waarschijnlijk zal Haas komend weekend aankondigen dat Mick Schumacher één van zijn twee vaste rijders is in 2021. Eerst zal die in Bahrein trachten de Formule 2 op zijn naam te schrijven.

Mick Schumacher staat aan de leiding in de Formule 2 met 22 punten voorsprong op zijn eerste achtervolger. De beslissing valt in het laatste raceweekend in Bahrein, waar nog twee races op het programma staan. Wint hij de F2, dan valt er weinig in te brengen tegen een vast zitje voor de 21-jarige Duitser volgend jaar in de F1. Het zou echt wel bijzonder zijn om opnieuw een Schumacher in de Formule 1 te zien rijden, negen jaar nadat zijn vader Michael zijn laatste GP reed. Mick beweert bij RTL dat hij zeker dingen opgestoken heeft op racegebied van de zevenvoudige wereldkampioen. VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN "Natuurlijk gebruik ik tips van mijn vader, dat deed ik zelfs al in mijn kartingdagen. Uiteraard zijn we verschillende mensen en je moet nu ook anders met auto's rijden. De wagens zijn veel zwaarder geworden. Toch zijn er ook overeenkomsten", aldus Mick Schumacher.