2021 is nog niet begonnen maar Alonso denkt aan toekomst: "Moeten die wagen al vanaf 1 januari testen"

2021 wordt het jaar van de comeback van Fernando Alonso bij Renault. Na zijn vertrek uit de F1 in 2018 zal de tweevoudig wereldkampioen terugkeren in de auto waar het allemaal begon voor hem. En de Spanjaard heeft ook meteen een mening klaar.

De wagen van 2021 zal niet veel anders zijn dan die van 2020 maar het seizoen erna zitten er heel ingrijpende reglementswijzigingen aan te komen. Alonso denkt daarom dat 2021 een overgangsjaar zal worden voor hem.

"Hij vroeg me wanneer we de auto van 2022 konden testen en was echt heel enthousiast om het team te helpen", klinkt het bij Marcin Budkowski, de uitvoerend directeur van het Renault F1-team.

"Op 1 januari kom ik naar hier om jullie te helpen met de wagen", zei de Spanjaard. "Normaal draaien we niet op 1 januari maar misschien doen we dat dit jaar wel", klinkt het bij Budkowski.

Alonso werd in 2005 en 2006 tweemaal wereldkampioen met Renault. Toen zag de wagen nog geel-blauw en was Briatore de teammanager. Na de zeven wereldtitels van Schumacher was Alonso de eerste nieuwe wereldkampioen sinds 2000.