Formule 1-baas bevestigt dat uitgebreidere kalender in 2021 nog maar opstapje is naar meer

Races, races, races. Daar willen de grote bazen van de Formule 1 er nog meer van. CEO Charey Case heeft in een video-interview bevestigd dat het de bedoeling is om op termijn te gaan naar een kampioenschap met liefst 24 Grote Prijzen.

Dat zijn er toch enkelen meer dan in een traditioneel seizoen zoals we dat tot nu gekend hebben. Door corona telt het kampioenschap van 2020 natuurlijk minder races, maar de hoop is om volgend jaar terug te gaan naar het normaal. Zelfs meer dan dat.

Eerder stelde de Formule 1 immers al voor om er in 2021 een kampioenschap met 23 races van te maken. Dat is al het grootste aantal ooit in de geschiedenis van de F1. Maar dat is dus nog niet genoeg. Op de middellange termijn wil Carey nog uitbreiden naar 24 races.