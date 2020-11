Abrupt einde voor BK Rally: de Spa-Rally is opnieuw afgelast

Opnieuw een tegenslag voor de Belgische autosport als gevolg van de coronacrisis. De Rally van Spa kan dit jaar niet meer doorgaan. Die was in maart al een keertje uitgesteld en ook in december zal de rally niet kunnen plaatsvinden.

De organisatie nam de beslissing om de Rally van Spa af te gelasten in overleg met burgemeester Sophie Delettre en met Hervé Jamar, provinciegouverneur van Luik. De betrokken partijen zagen dus geen ander besluit mogelijk dan ook nu de volksgezondheid te laten primeren. SLECHTS 2 BK-MANCHES GEREDEN Na het eerdere uitstel komt het nu dus tot een afgelasting van de Rally van Spa. Dat betekent meteen ook het einde van het BK Rally. Corona stak nog wel meer spaken tussen de wielen dit jaar, waardoor enkel de rally van Haspengouw en de Aarova Rally kon doorgaan in het kader van het BK. Omdat er onvoldoende races afgewerkt konden worden, zal er dit jaar dus geen Belgische kampioen zijn. Hopen maar dat alles beter wordt in 2021.