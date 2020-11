Hoe ziet de toekomst eruit voor Lewis Hamilton? "Binnen enkele dagen praten over contractverlenging"

Lewis Hamilton heeft het voorbije weekend in Turkije zijn zevende F1-titel binnengehaald. Hij wil echter nog beter doen en de kans lijkt groot dat de Brit ook volgend seizoen bij Mercedes zal blijven.

Hamilton gaf zelf al een interview over zijn toekomst na de GP van Turkije. "Ik wilde eerst de titel binnenhalen en dan praten over de toekomst. De komende weken kan er gepraat worden over een contractverlenging", staat te lezen bij Het Laatste Niews.

Toto Wolff, de teambaas bij Mercedes, vertelde bij BBC dat er binnenkort gepraat zal worden over een nieuw contract. "Hij heeft net de F1-titel gewonnen, dus zijn prestatie verdient nu alle aandacht. Binnen een paar dagen gaan we erover praten", aldus Wolff.