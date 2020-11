Hamilton viert zevende wereldtitel met atypische overwinning, ook Racing Point en Ferrari hebben rijder op podium

Het aantal wereldtitels van Michael Schumacher evenaren was voor Lewis Hamilton altijd al een droom. Het is nu eentje die werkelijkheid is geworden. Niet enkel werd Hamilton opnieuw wereldkampioen, hij won ook de GP van Turkije. Terwijl het daar op een natte baan lange tijd niet naar uitzag.

Bottas draaide al in de openingsronde om zijn as en werd teruggeslagen naar het achterveld. Hierdoor zou de zevende wereldtitel van Hamilton, die hierover in deze race mathematische zekerheid kon verwerven, geen moment in gevaar komen. Verstappen miste ook zijn start en ging van twee naar vier. Vettel lag op plaats drie. Met polesitter Stroll en Pérez bezette Racing Point de eerste twee posities.

TERUGVAL VERSTAPPEN NA CONTACT

Dat was toch een tijdje de koerssituatie, ook al was het door de omstandigheden een race met wisselende kansen. Verstappen ging voorbij Vettel nadat die de pits in ging en maakte jacht op Pérez, maar maakte licht contact bij een inhaalmanoeuvre en ging spinnen. Het betekende een terugval voor Verstappen. Albon leek nadien Red Bull aan een goede uitslag te helpen, maar verloor ook de controle over zijn bolide.

Hamilton, die eerder in de race vast zat achter Vettel, rukte op en nam zelfs de koppositie over. Stroll was de pits in gegaan en Pérez werd door de Brit ingehaald. Stroll hield het met zijn laatste set banden overigens niet goed uit: terwijl hij zolang uitzicht had op de zege, verloor hij nu een pak plaatsen.

VETTEL VOORBIJ LECLERC IN SLOT

De laatste ronden werden ingezet met Hamilton dus aan de leiding, Pérez op de tweede plaats, gevolgd door Ferrari's Leclerc en Vettel. Leclerc dacht in de slotmeters nog voorbij Pérez te gaan, maar het was Vettel die zo Leclerc nog kon voorbij steken. De race én de wereldtitel dus voor Hamilton. Pérez hield zijn tweede plek vast en Vettel was uiteindelijk de Ferrari op het podium. Wellicht dus vooral ontgoocheling bij Red Bull.