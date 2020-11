Verstappen houdt bolide onder controle en is ook in regen ruimschoots de snelste, Hamilton skipt laatste training

Nadat Max Verstappen de snelste was in de twee vrije trainingen op vrijdag, wist hij die trend zaterdag gewoon door te trekken. De omstandigheden waren wel helemaal anders: op het al gladde circuit in Turkije was het door de regen nu nog meer uit de doppen kijken.

In het begin van de oefensessie was het nog zachte regen, maar in de loop van de sessie ging het steeds harder regenen. De Mercedessen bleven zo lang mogelijk aan de kant, in de hoop op het einde dan een snel rondje neer te zetten.

Ondertussen wist Verstappen ook in deze omstandigheden het best de wagen onder controle te houden en tegelijkertijd toch een snelle tijd neer te zetten. Met zijn 1:48.485 was hij liefst bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc. De rest moest nog veel meer tijd toegeven op de Nederlander.

GEEN TIJD VOOR HAMILTON

Ook Bottas kwam niet meer in de buurt: hij zette slechts de achtste tijd neer. Drie rijders liepen helemaal niet het risico om in de regen buiten te komen: Hamilton en het Williams-duo Russell/Latifi. In elk geval was Verstappen dus opnieuw de snelste, voor Leclerc en Albon.