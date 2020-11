šŸŽ„ Lance Stroll in de regen sneller dan Verstappen en heeft verrassend polepositie beet, Mercedes niet aan het feest

Regen, regen en nog meer regen in Turkije. Lance Stroll zal er niet rouwig om zijn. De Canadees pakte tot ieders verbazing de polepositie. Verstappen is bezig aan een sterk weekend, maar moest het in de kwalificaties stellen met een tweede plek. Wel lijkt hij op dit circuit sneller dan Mercedes.

Nadat de derde vrije training al in de regen had plaatsgevonden, werd het enkel nog erger. Het leidde tot heel wat gespin en ook twee rode vlaggen waarbij de wagens dus naar de box werden geroepen. Met enige uitstel werd Q1 dan toch afgewerkt. Hamilton en Perez slaagden er maar net in om zich te plaatsen voor Q2. Waterballet of @F1? šŸ¤”ā˜” pic.twitter.com/Ei45jplpat — Play Sports (@playsports) November 14, 2020 In de tweede fase van de kwalificatie waren het vooral de McLarens en Ferrari's die in de problemen geraakten. Geen van de vier rijders die uitkomen voor deze teams konden de meubelen redden. Exit Norris, Sainz, Vettel en Leclerc. In deze omstandigheden was een verrassende polesitter niet uit te sluiten en die zou er ook komen. Uitgerekend Lance Stroll pakte voor Racing Point de pole met een tijd. Max Verstappen moest twee tienden van een seconde op hem toegeven. De rest stond niet eens op de kaart. Mercedes heeft al meer vreugdevolle kwalificaties gekend. Hamilton start de race van op positie 6, Bottas van op plek 9. Perez en Albon bezetten de tweede rij.