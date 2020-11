Verandering in Turkije? Verstappen ver voor Mercedes in eerste oefensessie

De Formule 1 strijkt voor het eerst sinds 2011 nog eens neer in Istanbul voor de GP van Turkije. Vrijdag staan de eerste oefensessies op het menu.

In de eerste oefensessie behaalde Max Verstappen de snelste tijd. Verrassend genoeg was het zijn ploegmaat Alex Albon die tweede was. Charles Leclerc red de derde snelste rondetijd in Istanbul.

Hamilton kan zijn zevende wereldtitel pakken zondag maar dan zal hij beter moeten doen dan in de eerste vrije oefensessie. De Brit eindigde pas op plek 15, Bottas werd negende.

Het circuit in Istanbul lijkt zeer glad te zijn, blijkt uit deze beelden. "Het is alsof ik op ijs rijd", zegt Verstappen in de team radio. Meerdere auto's gingen uit de bocht.

Pierre goes for a spin in FP1 at Istanbul 👀 😵#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/DYTk0JPNOw — Formula 1 (@F1) November 13, 2020