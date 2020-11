Lewis Hamilton heeft meer uitleg gegeven over zijn toekomst: "Heb niet het gevoel dat ik klaar ben om te stoppen"

Lewis Hamilton heeft meer uitleg gegeven over zijn toekomst. De Brit zou ook in de toekomst nog willen samenwerken met Mercedes. Hij voelt zich nog niet klaar om te stoppen met racen.

Dit weekend staat er opnieuw een GP op het programma in de Formule 1. De GP van Turkije wordt namelijk afgewerkt. Het is opnieuw uitkijken naar Lewis Hamilton en de Brit heeft nu ook een interview gegeven over zijn toekomst.

Het interview staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Hamilton legt uit dat hij nog verder wil met Mercedes. "Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben om te stoppen. Ik ben er zeker van dat ik nog verder wil met Mercedes", aldus de Brit.