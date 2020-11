Bij McLaren hebben ze iets te vieren vandaag: "Happy cake day!"

Lando Norris viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 21 jaar oud. Bij McLaren wordt dat gevierd met taart. Norris zelf had al een berichtje klaar op Twitter om iedereen te bedanken. "Vandaag is de dag dat iedereen er mij op wijst dat ik ouder aan het worden ben. Bedankt!!"

Today is the day everyone just confirms to me I’m getting older, thank you!! 😁