Teambaas van Williams test positief op corona en zal niet naar Istanbul Park afzakken

Dit weekend zal Williams het in de GP van Turkije moeten doen zonder teambaas Simon Roberts. Roberts testte positief op het coronavirus en zit nu in thuisisolatie.

Roberts onderging net zoals de hele F1-wereld een test maandag. Die test bleek negatief te zijn waarop de Brit ervan uit ging dat hij niet besmet was. Maar nadat hij toch milde symptomen kreeg, had hij zich woensdag opnieuw laten testen. Daaruit bleek dat hij wel besmet was met het coronavirus0

De ploeg laat weten dat hij nu 10 dagen in thuisisolatie gaat, zoals is voorgeschreven door de Britse veiligheidsdiensten. Ze verzekeren dat Roberts geen contact heeft gehad met andere leden van het Williams-team.