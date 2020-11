De huidige wereldkampioen in de motoGP komt dit seizoen niet meer in actie

Marc Marquez zal dit seizoen niet meer te zien zijn in de motoGP. In juli liep hij een armblessure op en daarna wilde hij te snel zijn comeback maken. Op Twitter heeft hij nu laten weten dat hij niet meer in actie zal komen dit seizoen.

"Ik zal dit seizoen niet meer in de competitie te zien zijn. Nadat we een evaluatie gedaan hebben, blijkt dat het een betere optie is om in 2021 terug te keren. Nu werk ik verder aan mijn herstel. Bedankt voor de steun", aldus Marquez.

This season I will not compete again. After evaluating how the arm is doing with the Doctors and my team, we have decided that the best option is to return next year. It's time to continue with the recovery. Thanks for the messages of support. Looking forward to returning in 2021 pic.twitter.com/WlQI3BntTN