BREAKING: F1-kalender voor 2021 is bekend! GP van België als aflsuiter van de zomervakantie

Fans van de ronkende motoren en de piepende banden! Neem alvast uw agenda erbij en ga naar het laatste weekend van augustus 2021. De kalender van het volgende F1-seizoen is bekend.

Formula 1 heeft de kalender van het volgende F1-seizoen bekendgemaakt. Op de eerste dag van de lente wordt ook de GP gereden. Van 19 tot 21 maart is het op het circuit van Melbourne in Australië te doen.

Ook in 2021 passeert de F1-wereld door België. Het circuit van Spa-Francorchamps is de thuishaven voor de dertiende manche voor het Wereldkampioenschap. Die zal doorgaan van 27 tot 29 augustus. Een ideale afsluiter dus van de zomervakantie. Hopelijk is er dan al publiek toegelaten...

Op 5 december wordt de laatste van 23 GP's gereden. Abu Dabhi is de afsluiter van het seizoen 2021.