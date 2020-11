🎥 De Formule 1 keert terug naar Turkije: zo ziet een rondje op Istanbul Park eruit met gevreesde bocht 8

Voor de eerste keer sinds 2011 gaat het F1-circus opnieuw naar Turkije. Het komende weekend zullen de bolides rondjes rijden rond Istanbul Park.

Drie huidige F1-rijders slaagden er in het verleden ook in om te winnen in Istanbul: Kimi Raikkönen, Lewis Hamilton en als laatste Sebastian Vettel in 2011. Recordhouder is Felipe Massa met drie overwinningen.

In juni reed Max Verstappen al eens een keertje rond in Istanbul omdat het toen al duidelijk was dat het zeer waarschijnlijk was dat het circuit opnieuw opgenomen zou worden in de nieuwe kalender. Wat vooral opvalt aan het F1-circuit is bocht 8. Een heel lange bocht waar je bijna helemaal het gaspedaal induwt terwijl de G-krachten je om de oren vliegen. (vanaf seconde 49)