Nu GP in Saoedi-Arabië op het programma staat, wil Amnesty International dat Hamilton optreedt

Amnesty International wil dat Lewis Hamilton zich uitspreekt over de situatie in Saoedi-Arabië nu er bekend is gemaakt dat er een GP zal plaatsvinden volgend jaar.

Eerder liet zesvoudig wereldkampioen al uit over de Black Lives Matter-beweging die het opneemt voor mensen met een donkere huidskleur. De F1 maakte een statement door #Weraceasone als slogan voor dit seizoen te gebruiken. Dat ze nu voor een race in Saoedi-Arabië kiezen is op z'n minst opmerkelijk te noemen.

Het is algemeen bekend dat het land uit het Midden-Oosten de mensenrechten niet altijd even hoog in het vaandel draagt. Daarom wil Amnesty International dat Lewis Hamilton als boegbeeld van de F1 zich uitspreekt over de situatie daar. Vooral omdat Hamilton zich eerder ook uitliet over raciale kwesties0

"Ze moeten een statement maken"

"Het zou ongelooglijk belangrijk zijn als Lewis er iets over zegt. Hij zou moeten optreden door te zeggen dat het een land is met een vreselijke reputatie op vlak van het naleven van de mensenrechten. Maar hij niet alleen, de hele autosportwereld moet een statement maken", klinkt het bij Felix Jakens van Amnesty International UK.

"Ik weet niet wat er exact aan de hand is"

Hamilton heeft ook al gereageerd op het verzoek van de organisatie. "Vrienden zeggen me dat het een prachtig land is. Ik weet er jammer genoeg weinig van. Voor ik commentaar geef, moet ik weten wat er aan de hand is in het land", klinkt het bij de Brit.