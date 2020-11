Ralf Schumacher verhoogt speculatie over mogelijk afscheid Hamilton bij zevende titel

Lewis Hamilton is ook dit jaar weer veel te sterk voor zijn concurrenten in de F1. Niets lijkt de Brit te kunnen tegenhouden in zijn jacht op een zevende wereldtitel is. De grote vraag is wel: wat dan? Hamilton heeft nog steeds geen overeenkomst met Mercedes over een nieuw contract.

Hier en daar speculeert men al over een afscheid van Lewis Hamilton in de Formule 1. Hij heeft zelf al laten doorschemeren dat het kan dat hij niet lang meer deel uitmaakt van het F1-circus. Ralf Schumacher acht die mogelijkheid echt wel realistisch. "Dit is de zevende titel in de Formule 1 die hij wint en dat heeft effect", zegt de voormalige F1-piloot over Hamilton aan Sky Deutschland. Jaren aan een stuk van circuit naar circuit gaan, terwijl je al alles in de sport gewonnen hebt. Op een bepaald moment laat dat zich voelen. "Het vele reizen vreet energie, dat kost natuurlijk erg veel kracht." EFFECT CORONA OP SALARIS Al tekent Schumacher ook nog wel enigszins voorbehoud aan. Hij houdt er ook rekening mee dat corona een effect heeft op de financiële verloning en daardoor de onderhandelingen moeilijk verlopen. "Ik denk dat er door de coronapandemie niet echt een akkoord wordt bereikt over het salaris."