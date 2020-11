Formule 1 gaat land uit Midden-Oosten voor het eerst aandoen als begin van lange samenwerking

Er is weer een land extra in het Midden-Oosten waar ze de bolides van Mercedes en de andere teams gaan mogen aanschouwen. Er komt in 2021 een GP van Saoedi-Arabië, zoveel is nu zeker. Dat zal voor de allereerste keer zijn in de geschiedenis van de Formule 1.

Het is nu ook officieel dat de Formule 1 naar Saoedi-Arabië zal trekken. Daar zal een Grote Prijs gereden worden in badplaats Jeddah. Er zal bij kunstlicht gereden worden en het zal in 2021 de voorlaatste race van het seizoen zijn.

Ook niet onmogelijk dus dat in Saoedi-Arabië de beslissing kan vallen in het kampioenschap. Hoewel het in 2021 de eerste race in het bewuste land is, is het zeker niet de laatste keer. De Formule 1 zou er zeker al tien jaar lang een GP organiseren.