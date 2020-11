Valentino Rossi dreigt derde race op rij te missen vanwege coronavirus

Na de GP van Aragon en de GP van Teruel lijkt Valentino Rossi nu ook de GP van Europa in Valencia te moeten missen vanwege het coronavirus. De negenvoudige wereldkampioen heeft nog enkele dagen om het tij te keren.

Rossi testte dinsdag voor de derde week op rij positief op het coronavirus, dat meldt zijn team Yamaha. Woensdag wordt de Italiaan opnieuw getest in de hoop dat hij negatief wordt bevonden. Indien dat resultaat effectief negatief is, moet Rossi 48u later opnieuw een negatieve test afleggen.

Als dat niet lukt om twee negatieve tests af te leggen met 48u tussen, zal de Amerikaan Garrett Gerloff in zijn plaats racen.

"Ik heb al twee GP's gemist, dat zijn er twee te veel", klinkt het bij Rossi. "Ik heb me twee dagen slecht gevoeld maar een week later voelde ik me opnieuw fit. De test van dinsdag was opniew positief, wat heel spijtig is. Ik hoop dat de volgende negatief is", zegt Rossi zelf.