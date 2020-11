Sloveen ploetert zich voor derde keer naar wereldtitel motorcross

De Sloveen Tim Gajser is erin geslaagd om voor de derde keer wereldkampioen motorcross gekroond te worden. Daarvoor had hij zelfs de laatste manche niet nodig, zijn tweede plaats in de eerste reeks van de voorlaatste manche was genoeg.

Gajser was in 2019 en 2016 ook wereldkampioen in de MXGP-categorie. De 24-jarige Sloveen rijdt rond met een Honda en heeft een onoverbrugbare voorsprong op de KTM van Antonio Cairoli opgebouwd. Cairoli werd pas 6e in die eerste manche van de GP van Pietramurata in Italië.

Cairoli regeerde in het vorige decennium in de koningsklasse van de motorcross en behaalde in totaal al 9 wereldtitels, dat is er amper één meer dan Stefan Everts. Het leek erop dat de Italiaan Everts ook zou inhalen maar Gajser lijkt de nieuwe koning te gaan worden in de MXGP-klasse.