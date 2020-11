Hamilton heeft al snel spijt van 'shoey' van Ricciardo

Het is een traditie bij Ricciardo: na het behalen van een podium in zijn Renault doet hij champagne in zijn schoen en drinkt hij dat op, een zogenaamde 'Shoey'. Op het podium in Imola bood Ricciardo zijn collega en GP-winnaar Hamilton een schoen aan, de Brit weigerde niet.

Hij nipte ook even van de champagne in de schoen maar deed dat toch niet met veel overgave. "Het smaakte echt niet goed. Ik hou al niet echt van champagne en zo smaakte het alleen maar slechter", klinkt het bij Hamilton. "Daniel (Ricciardo) had me gezegd dat ik het nooit zou doen, maar kijk: zeg nooit nooit" "Magisch moment" Ricciardo zag het dan ook niet gebeuren toen hij op het podium stond. "Ik stond op het podium klaar om te drinken toen ik Lewis naar mijn andere schoen vroeg. Dus dan hebben we er eentje gedeeld, het was een magisch moment", reageerde Ricciardo.