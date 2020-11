Nederlandse motocrosser Herlings komt terug op crash: "Dacht dat dat het einde was, van mijn carrière en mijn leven"

9 september is een datum die altijd in het geheugen van Jeffrey Herlings gegrift zal staan. De Nederlandse motorcrosser kwam toen zwaar ten val in Italië en was een korte tijd verlamd. Ondertussen is hij op de weg terug.

"Ik ging overkop en voelde mijn hoofd de grond raken. Daarna wou ik mezelf bewegen maar ik had nul gevoel in mijn nek. De motoren passeerden me volg gas en ik kon niet weg. In mijn hoofd kon ik opstaan, maar ik voelde niets. Toen dacht ik: dit is het einde", zegt Herlings bij de NOS. "Einde carrière dan, maar ook bijna het einde van je leven als je verder moet in een rolstoel. Dat zou natuurlijk het einde van je leven niet zijn, maar het is echt het laatste wat je wilt", klinkt het. Gelukkig voor Herlings kwam het gevoel in zijn nek een halfuur later terug. "Ik had enkel een stijve nek en een zere voet, maar dat heb ik al twee jaar. Dus dan heb ik die maar meteen laten opereren, met succes want het voelt al veel beter", besluit de Nederlander.