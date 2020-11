Ook iconische race op Zolder moet wijken voor het coronavirus

Enkele belangrijke afspraken in het Belgische autosportseizoen sneuvelen nog door corona. Onlangs geraakte de afgelasting van de Rally van Ieper al bekend en ook racen op het circuit lijkt er niet meer in te zitten. Daardoor ook geen 24 Uren van Zolder komend weekend.

De 24 Uren van Zolder is elk jaar weer een uithoudingsrace om naar uit te kijken. Vorige week had de organisatie nog groen licht gekregen, maar ondertussen is de regering door de stijgende coronacijfers overgegaan tot een verstrengde lockdown.

Zondagavond heeft de federale regering de organisatie achter de 24 Uren van Zolder een negatief advies gegeven. Geen race dus komend weekend. De 24 Uren van Zolder zou de vijfde en laatste manche van het Belcar-kampioenschap zijn.

EINDKLASSEMENT BELCAR

Omdat de race niet kan doorgaan, ligt het eindklassement van het kampioenschap meteen vast. De overwinning gaat naar Belgium Racing Lamborghini van Nicolas Saelens en Dylan Derdaele.